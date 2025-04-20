Пасхальные богослужения прошли в 18 храмах в Химках

В городском округе Химки сотни верующих отметили светлый праздник Пасхи. Богослужения провели в 18 храмах города.

Жители традиционно приходили целыми семьями, чтобы освятить блюда для пасхального стола: куличи, творожные пасхи и крашенные яйца. Службы прошли во всех микрорайонах Химок.

А в ночь на 20 апреля горожане и гости округа собрались на пасхальные богослужения. Верующие прошли крестным ходом и посетили праздничную литургию.

Отметим, каждый год храмы и церкви в Химках открывают двери для жителей и гостей города. Тысячи православных верующих освящают пасху и куличи, принимают участие в пасхальных службах.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой. Он подчеркнул, что праздник символизирует торжество жизни и добра, объединяя людей теплом и духовным светом.