Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Химок | 360°

03 мая 2024, 16:45
Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Химок
Подготовка к Пасхе продолжается в Химках. Праздничные службы во всех храмах округа начнутся 4 мая в 23:00, затем пройдет крестный ход и Литургия.
В Великую субботу в храмах освятят крашеные яйца, пасхи и куличи. Это можно будет сделать с 11:00 до 20:00 в Никольском, Богоявленском, Александро-Невском, Петропавловском, Троицком храмах, Церкви Феодоровской иконы Божией Матери, в православной религиозной организации — подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Воскресения Христова, а также в храмах Петра и Февронии, Успения Пресвятой Богородицы, Матроны Московской, Святого Великомученика Георгия Победоносца, Новомучеников и исповедников Российских.
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«Пасха для меня — это не просто религиозный праздник, а время духовного обновления и единения с близкими. В этот день я всегда стараюсь посетить церковь, разделить радость праздника с семьей и друзьями. Мы готовим традиционные пасхальные блюда: куличи, пасху, красим яйца. И, конечно, обмениваемся теплыми пожеланиями», — поделился житель городского округа Химки Андрей Рудской.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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