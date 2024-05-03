Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Химок | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:45 Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Подготовка к Пасхе продолжается в Химках. Праздничные службы во всех храмах округа начнутся 4 мая в 23:00, затем пройдет крестный ход и Литургия.

В Великую субботу в храмах освятят крашеные яйца, пасхи и куличи. Это можно будет сделать с 11:00 до 20:00 в Никольском, Богоявленском, Александро-Невском, Петропавловском, Троицком храмах, Церкви Феодоровской иконы Божией Матери, в православной религиозной организации — подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Воскресения Христова, а также в храмах Петра и Февронии, Успения Пресвятой Богородицы, Матроны Московской, Святого Великомученика Георгия Победоносца, Новомучеников и исповедников Российских.

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«Пасха для меня — это не просто религиозный праздник, а время духовного обновления и единения с близкими. В этот день я всегда стараюсь посетить церковь, разделить радость праздника с семьей и друзьями. Мы готовим традиционные пасхальные блюда: куличи, пасху, красим яйца. И, конечно, обмениваемся теплыми пожеланиями», — поделился житель городского округа Химки Андрей Рудской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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