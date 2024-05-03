Пасхальные богослужения пройдут в 23 храмах Солнечногорска | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:37 Пасхальные богослужения пройдут в 23 храмах Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Православные верующие готовятся отметить самый важный христианский праздник — Пасху. С 4 на 5 мая жители городского округа Солнечногорск смогут посетить пасхальные богослужения в 23 храмах.

Накануне торжественных ночных богослужений жители Солнечногорска смогут окропить святой водой пасхальные яства — куличи, яйца и другие угощения.

Реклама

В Никольском и Спасском храмах освящать лакомства будут 4 мая до 18:00, а в Казанском храме микрорайона Тимоново — с 11:00 до 16:00. Пасхальные богослужения начнутся в храмах в 23:30, затем продолжатся полуночным крестным ходом и праздничной Литургией.

«Наш округ готовится к празднованию главного православного праздника — Пасхи. В местах проведения богослужений проведены работы по наведению порядка. Обязательно обеспечим безопасность прихожан и многочисленных гостей округа в храмах нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ознакомиться с адресами проведения богослужений и освящения куличей можно на официальном сайте администрации округа по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».