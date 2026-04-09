Пасхальные богослужения пройдут в 23 храмах Солнечногорска 11 и 12 апреля

Православные верующие в Солнечногорске готовятся отметить Пасху — самый важный христианский праздник Воскресения Иисуса Христа. В этом году его будут праздновать 12 апреля, с 11 на 12 апреля жители округа смогут посетить пасхальные богослужения в 23 храмах.

Накануне ночных богослужений верующие смогут освятить пасхальные яства: куличи, яйца и другие лакомства. В Солнечногорске в Никольском и Спасском храмах освящение будет проходить 11 апреля до 18 часов, в Казанском храме микрорайона Тимоново — с 11 до 16 часов. В 23:30 стартует Пасхальная полунощница, которая продолжится полуночным Крестным ходом и праздничной Литургией.

Богослужения также пройдут в Андреевке (Спасский храм, Знаменский храм в Голубом, Серафимовский храм в Алабушево, Георгиевский храм в Жилино, храм Агапита Печерского и храм Луки Симферопольского на территории госпиталя), в Кривцовском-Смирновском (храм Сергия Радонежского в Татищево, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Обухово, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Головково, Михайло-Архангельская церковь в Вертлино и храм Архангела Михаила в Тараканово), в Соколовском-Поварово (храм Покрова Божией Матери в Новой, Иверский храм в Трусово, Никольский храм в Алексеевском, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Поварово и Георгиевский храм в Поварово), в Ржавках-Менделеево (церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Льялово) и в Пешковском (Ильинский храм в Пешках и Преображенский храм в Радумле).

«Храмы уже приводят в порядок, безопасность прихожан и гостей будет обеспечена на высоком уровне. Друзья, это очень светлый, семейный праздник. Приходите сами, приглашайте родных. Вместе встретим Пасху — тепло и душевно», — прокомментировал глава округа Константин Михальков.