Пасхальные богослужения пройдут в 22 храмах в Химках

12 апреля православные верующие Химок отметят Пасху. Во всех храмах округа можно будет освятить традиционные угощения: куличи, яйца и творожные пасхи.

Пасхальные службы начнутся в ночь с 11 на 12 апреля в 23:30. В полночь состоится крестный ход, после которого пройдет праздничная литургия. Богослужения пройдут в каждом храме города — от Старых Химок до Фирсановки. Кроме того, освятить угощения можно будет в Великую субботу, 11 апреля, с 11:00 до 20:00.

«Пасха в Химках — это праздник, который собирает жителей вместе, дарит радость Светлого Воскресения и сохраняет важные духовные обычаи. Ежегодно храмы открывают свои двери для богослужений и освящения угощений. Эти многолетние традиции укрепляют и передают будущим поколениям чувство единства, уважение к ценностям, а также любовь к родному городу», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Службы организуют в храмах Петра и Павла, Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево, Богоявленском, Александро-Невском, Всецарица, Троицком, святой Матроны Московской, Георгия Победоносца, Новомучеников и Исповедников Российских, Петра и Февронии, а также в Доме культуры Брехово совместно с храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Во время богослужений на территориях будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.