Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах в Химках

Во всех приходах округа готовятся к одному из главных православных праздников — Пасхе. Освящение куличей и праздничные службы начнутся с субботы и продолжатся в ночь на воскресенье.

В Химках православные верующие встретят Пасху 21 апреля. Праздничные службы пройдут во всех 18 храмах округа. В Великую субботу, 20 апреля, с 11:00 до 20:00 во всех приходах можно будет освятить традиционные пасхальные угощения — куличи, яйца и творожные пасхи.

В Старых Химках верующие смогут посетить храмы Воскресения Христова, Петра и Павла, а также Успения Пресвятой Богородицы. В Новых Химках праздничные мероприятия пройдут в Богоявленском, Александро-Невском и Никольском храмах. В Сходне откроются Троицкий храм, храмы святой Матроны Московской и Георгия Победоносца. Также службы состоятся в Левобережье — в храме Новомученников и Исповедников Российских, и в Подрезково — в храме Петра и Февронии.

Пасхальные богослужения начнутся 20 апреля в 23:00. В полночь верующие пройдут крестным ходом, после чего состоится праздничная литургия. Для обеспечения порядка и безопасности во время мероприятий будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.