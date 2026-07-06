Пасечник из деревни Косово готовится к сбору урожая экомеда

В деревне Косово Московской области пасечник Александр Соколов готовится к получению свежего урожая меда. В ближайшее время его хозяйство пройдет сертификацию для подтверждения статуса экомеда.

Сейчас на пасеке около 40 ульев. Из сильных семей пчеловод отбирает рамки с деткой, яйцом и однодневными личинками, делает отводки и обновляет генофонд.

«Я беру для этого самые сильные семьи, которые хорошо перезимовали и дали лучший результат по меду в прошлом году», — рассказывает пчеловод.

Александр профессионально занимается пасекой второй год. Вскоре здесь проведут исследования на отсутствие пестицидов и антибиотиков в меде — это необходимо для подтверждения органического статуса.

В прошлом году пасечник собрал 850 килограммов меда. Он качает мед раз за лето, обычно в августе, когда продукт полностью готов к употреблению и хранению. У индивидуального предпринимателя заключены договоры со специализированными магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. При этом он продолжает расширять круг покупателей.

Весной на пасеке чистят ульи, пересаживают пчел в чистые домики, лечат разрешенными препаратами от паразитов для профилактики. В мае ставят рамки для нового взятка.

В аренде у пасеки 10 гектаров земли, около 8 из них распахано и засеяно. В прошлом году сеяли фацелию с донником. В нынешнем сезоне на пчелоферме планируют собрать около тонны меда.