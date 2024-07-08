Пары-долголеты прокатились на теплоходе в День Петра и Февронии в Химках

Семейные пары из числа членов клуба «Активное долголетие» прошли по Каналу имени Москвы на теплоходе в День Петра и Февронии Муромских. Всего в морской прогулке участвовали 40 пар.

Гостей на борту ожидали фуршет и праздничная программа: викторины и творческие выступления. Также супружеские пары посмотрели трогательный фильм. Организаторы представили фотографии участников в день свадьбы и нынешнее время. Прогулка на теплоходе заняла около двух часов.

«Семья — самое важное, что есть в жизни каждого человека. Именно в ней мы учимся любви, заботе и ответственности, находим силы, поддержку и чувствуем опору, проживаем вместе радости и горести. Вы все — огромные молодцы и являетесь живым примером для нас!» — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, что участники клуба «Активное долголетие» могут бесплатно пройти по специально разработанным маршрутам до Северного речного вокзала или по акватории Химкинского водохранилища.

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