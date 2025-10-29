Парту в честь Героя России Андрея Туркина открыли в Балашихе

В школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов состоялось торжественное открытие Парты героя, посвященной памяти Героя России Андрея Туркина. Он погиб в ходе трагических событий в Беслане, защищая детей во время террористического акта, проявив истинное мужество и самоотверженность.

На церемонии открытия присутствовали председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты Александр Евсюткин и Сергей Щукин, руководитель городского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Яковлев, представители военного сообщества, педагоги и школьники.

«Сегодня мы открыли парту героя, погибшего при теракте в Беслане, и прочувствовали те трагические события, которые произошли в 2004 году. Проведение таких мероприятий способствует патриотическому воспитанию ребят. В наше время тоже есть много героев, которые защищают нас, участвуя в специальной военной операции», — отметил Геннадий Попов.

Андрей Туркин родился в 1975 году. После окончания школы он получил профессию слесаря по ремонту автомобилей. В 1994 году принимал участие в боевых действиях в Таджикистане на таджико-афганской границе. В 1995 году был уволен в запас в звании сержанта. В 1997 году поступил на службу в Управление «В» Федеральной службы безопасности России.

За время службы Туркин неоднократно участвовал в боевых операциях в Чечне, а также в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Во время взрыва гранаты в Беслане он закрыл собой детей и погиб.

Андрею Туркину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации — высшая государственная награда, которая увековечивает память о его подвиге.