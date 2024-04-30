Парту Героя в честь ветерана СВО открыли в Химках | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 17:55 Парту Героя в честь ветерана СВО открыли в Химках Пресс-служба администрации городского округа Химки

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В школе «Флагман» городского округа Химки состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь военнослужащего специальной военной операции Сергея Караева. На мероприятии присутствовали школьники, учителя, депутат округа и директор школы Евгений Иноземцев.

Евгений Иноземцев отметил, что школа «Флагман» присоединилась к всероссийскому проекту «Парта Героя», который стал символом гордости и связующим звеном между поколениями.

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Ученический стол был посвящен участнику специальной военной операции Сергею Караеву, который на данный момент проходит реабилитацию после службы и планирует вернуться к выполнению боевых задач.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула значимость виртуального музея «Химки 1941-1945 — всё для фронта, все для Победы!», где каждый желающий может узнать о живых воспоминаниях ветеранов и истории Великой Отечественной войны.

Открытие Парты Героя стало частью проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия». В городском округе уже установлено более 30 ученических столов в честь героев войны и заслуженных деятелей округа, продолжая сохранять и передавать память о подвигах предков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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