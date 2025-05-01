Парту героя в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Люберцах

В школе № 54 поселка Октябрьский городского округа Люберцы прошла церемония открытия парты героя в память об участнике Великой Отечественной войны Петре Пустоваре. Воспитанница седьмого кадетского класса София Сарычева получила право сесть за нее первой.

Петр Пустовар родился в Архангельской области. Когда началась Великая Отечественная война, юноша добровольно отправился в военкомат, но на фронт его взяли только с третьей попытки. В январе 1943 года Петра распределили в Уральский добровольческий танковый корпус имени Иосифа Сталина.

«Он прошел через ожесточенные бои, был тяжело ранен при освобождении Козельска, но после лечения вновь вернулся в строй. Петр Пустовар участвовал в освобождении Минска, Гродно, Белостока, форсировал Днепр и Неман. Под Кенигсбергом снова получил тяжелое ранение», — рассказал о герое глава Люберец Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также добавил, что за мужество бойца наградили орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Минска», «За победу над Германией», а также медалью маршала «Жукова» и грамотой «Благодарность от Иосифа Виссарионовича Сталина».

Ученица школы № 54 Софья Сарычева поделилась, что сидеть за партой героя — это большая ответственность.

«Такие люди, как Петр Пустовар, отстояли нашу страну ценой своей жизни и здоровья. Мы встречались с ветераном на школьных мероприятиях, могли пообщаться с ним лично, и это помогает понять, как важна память о прошлом», — отметила девушка.