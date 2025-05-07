Парту героя в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Балашихе

В гимназии № 2 имени Михаила Грачева в Балашихе состоялось торжественное открытие парты, посвященной памяти почетного гражданина городского округа, полковника в отставке и члена городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрия Старых. В рамках мероприятия прошел урок мужества с участием члена фракции «Единая Россия» Ульяны Кондряковой и руководителя исполкома местного отделения «Офицеры России» Розалии Абатуровой.

Дмитрий Старых родился 26 ноября 1926 года. В Красную армию его призвали 19 декабря 1943 года. За участие в Могилевской операции Дмитрий получил медаль, которая впоследствии стала одной из самых дорогих наград для него. В одном из боев под Могилевом Старых получил серьезное ранение. После восстановления его зачислили в 60-ю армию второго Украинского фронта, которая участвовала в ликвидации Ясско-Кишиневской группировки врага. В августе 1944 года Дмитрий попал в 32-ю дивизию по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу и ушел в отставку в звании полковника в 1981 году.

«Дмитрий Старых очень часто бывал в нашей гимназии, рассказывал о тех тяжелых днях, которые были у солдат во время Великой Отечественной войны, и о преодолении трудностей, с которыми столкнулся сам», — поделилась директор гимназии № 2 Татьяна Андреева.

Героя похоронили с воинскими почестями фронтовика на Пуршевском кладбище городского округа Балашиха.