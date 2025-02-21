Парту героя в честь участника СВО Станислава Елецкого открыли в Жуковском

В школе № 3 в Жуковском открыли «Парту героя» в честь выпускника Станислава Елецкого, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Он окончил образовательное учреждение и после срочной службы решил продолжить защищать Родину.

«Добрый и жизнерадостный», — так о нем вспоминают близкие. Станислав играл на гитаре, увлекался мотоциклами и автомобилями.

Станислав Елецкий отправился на фронт 24 февраля 2022 года. Он служил в должности командира разведки артиллерии. Станислав погиб 30 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания, когда ему было 23 года. За самоотверженность, смелость и решительность при выполнении воинского долга посмертно награжден Орденом Мужества.

В церемонии открытия принял участие глава Жуковского Борис Аубакиров, председатель Совета депутатов Юрий Прохоров, члены Комитета семей воинов Отечества, народные избранники, педагоги, родные и друзья Станислава.

«Проект „Парта Героя“ реализуется по всей стране. Это прекрасная инициатива, направленная на сохранение памяти о людях, которые являются примером для подрастающего поколения. За каждой такой партой стоит судьба человека и личный пример мужества, героизма и любви к Родине», — прокомментировал глава Борис Аубакиров.