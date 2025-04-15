Парту героя в честь космонавта Игоря Волка открыли в школе № 9 в Жуковском

В школу № 9 также приехали заместитель главы Жуковского Ольга Алферова, Герой Российской Федераций Евгений Крутов, летчик-испытатель Василий Ахрамеев.

Игорь Волк посвятил свою жизнь развитию отечественной авиации и космонавтики. Он трудился летчиком-испытателем в Летно-испытательном центре Летно-исследовательского института имени Михаила Громова. Игорь Волк несколько лет возглавлял учреждение.

Герой СССР освоил управление всеми типами отечественных истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов, он участвовал в сложнейших испытаниях самолетов. Летчика включили в группу специальной подготовки по программе «Буран». Он также совершил космический полет на корабле «Союз Т-12», работал на борту орбитального комплекса «Салют-7», «Союз Т-11», «Союз Т-12».

Отметим, что проект «Парта героя» реализуют по всей России. На таких партах в учебных заведениях размещают QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о земляках, которые совершили доблестный поступок и проявили личное мужество. Право сидеть за партой получают ребята, отличившиеся в учебе и в жизни школы.