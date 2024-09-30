Парту Героя в честь бойца СВО Алексея Личманова открыли в лицее во Фрязине

В лицее имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева торжественно открыли Парту Героя имени Алексея Личманова — бывшего ученика образовательного учреждения. Алексей с 2022 года выполнял воинский долг в зоне специальной операции на Украине и погиб во время исполнения боевой задачи.

Алексей Личманов постоянно совершенствовал навыки, изобретал, благодаря чему стал командиром роты. Его уважали сослуживцы. Он погиб во время воинского долга, спасая товарищей. Его наградили Орденом Мужества.

Парту Героя открыли вместе с матерью Алексея Личманова и учениками лицея. Первой за парту села ученика 10А класса Василиса Кленова — победитель муниципальных и региональных этапов олимпиад по биологии, истории, математике, волонтер и победитель музыкальных конкурсов. По традиции здесь сидят школьники, которые добились успеха.

«Патриотический проект „Парта Героя“, который создан и развивается по инициативе партии „Единая Россия“, реализуем во Фрязине уже на протяжении нескольких лет. Для молодого поколения нет ничего важнее, чем сохранение истории. Сейчас для нас важен пример мужества и героизма наших соотечественников, чтобы мы не забывали об истинных ценностях, любили родину и всегда заботились о ближних. Вечная память героям-фрязинцам!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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