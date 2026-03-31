Парту героя открыли в школе поселка Малаховка в Люберцах

В гимназии № 46 поселка Малаховка 30 марта открыли «Парту Героя». Ее установили в память о первом Герое Советского Союза из Люберецкого района — Александре Ивановиче Тимакове.

Александр Иванович родился и вырос в Люберцах, работал на заводе имени Ухтомского. Звание Героя он получил за подвиги в боях у озера Хасан, где проявил настоящую отвагу.

В годы Великой Отечественной войны Тимаков командовал танковой ротой, воевал под Истрой и Калугой, а закончил войну в Берлине в звании майора. После войны он работал заместителем директора Малаховского детского санатория, воспитал детей. Знавшие его люди вспоминают ветерана как скромного и по-настоящему великого человека.

«Эта „Парта Героя“ — наказ ученикам гимназии: быть достойными памяти тех, кто защитил нашу землю, и продолжать их дело — служить своему Отечеству, своей малой родине — Люберцам», — сказал Владимир Волков.

Парту установили в рамках партийного проекта «Единая Россия» — «Историческая память».