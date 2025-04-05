Партию памятных открыток ко Дню Победы напечатали в Пушкино

Начат выпуск серии памятных открыток, посвященных городам-героям и ключевым датам Великой Отечественной войны. Первая партия из 100 тысяч экземпляров уже напечатана на предприятии в Красноармейске, входящем в состав Пушкинского городского округа.

Инициатором проекта стал генеральный директор предприятия Дмитрий Кульков. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге советских людей и отметил, что эти открытки будут служить этой значимой цели. Размер открыток сопоставим с банковской картой, что делает их удобными для хранения и распространения. В планах — выпустить около полумиллиона таких карточек.

9 Мая все участники митинга на Площади Победы в Красноармейске смогут бесплатно получить памятные бейджи и ленты. Это станет частью широкомасштабных мероприятий, направленных на увековечение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание патриотизма среди молодежи.