Партию гуманитарной помощи отправили из Серпухова в Курск

Еще одну машину с гуманитарным грузом отправили для пострадавших жителей Курска из Серпухова. Волонтеры и жители округа собрали продукты, воду и предметы первой необходимости.

К акции присоединились предприятия, общественные организации, активисты и волонтеры, предприниматели и жители муниципалитета.

«Благодарю всех неравнодушных. Всех, кто протянул руку помощи в эту непростую минуту. Машина идет сразу в Курск», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Напомним, сбор помощи продолжается в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», молодежном центре «Патриот», в центре «Вертикаль» в Пущине и в центре молодежных инициатив в Протвине. Все желающие могут принести туда продукты с длительным сроком хранения, лекарства, средства личной гигиены и другие вещи.

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