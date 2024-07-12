Партию гуманитарной помощи отправили из Ногинска в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Ногинска в зону специальной военной операции. Военнослужащим лично передали маскировочные сети, изготовленные волонтерами, продукты питания, вещи и автомобиль УАЗ.

В рамках проекта «Добрая аптечка» были собраны и медикаменты. В этом помогали жители и частные аптечные организации. Всего за время действия акции было отправлено на фронт около 3500 аптечек.

«Вся наша гуманитарная помощь носит адресный характер. Мы ее формируем по заявкам наших бойцов. Конечно, мы деятельность свою продолжим», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов.

С января прошлого года бойцы находятся на передовой. Поддержка в такие времена особенна важна и необходима.

Это не первый и далеко не последний гуманитарный конвой из Богородского округа. Ранее были отправлены машины с продуктами и питьевой водой, маскировочными сетями, строительным материалом и многим другим.