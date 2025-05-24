Партию гуманитарной помощи отправили из Люберец в ДНР

Из городского округа Люберцы отправлена новая партия гуманитарной помощи в Донецкую Народную Республику. В посылках находятся спортивный инвентарь, мячи для игр и футбольная форма.

Депутат окружного Совета и директор футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов сообщил, что по просьбе благотворительного фонда «Вместе По Зову Сердца» передали футбольному клубу «Македоновка» из одноименного села Донецкой области мячи, спортивный инвентарь, комплекты формы и манишки. Команда успешно выступает во второй группе чемпионата Мариуполя.

Еще одна посылка направлена в Зарянский сельский Дом культуры Володарского района. Здесь работают кружки вокала, игры на музыкальных инструментах, рукоделия и патриотического воспитания, а также функционируют библиотека и спортзал.

«Передали в ДК наборы для игры в бадминтон, обручи, игровые мячи, наборы для настольного тенниса, кегли. Все это мы закупили на средства, собранные в рамках благотворительного турнира по футболу „ZA СВОих“. Соревнования проводились между командами из городских округов Люберцы, Лыткарино, Балашиха и Раменский», — пояснил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Фонд «Вместе По Зову Сердца» уже несколько лет оказывает социальную поддержку сельским районам новых регионов страны.

Ранее Дмитрий Кудинов передал воспитанникам спортивной школы № 13 Донецка комплекты баскетбольных, волейбольных и футбольных мячей. Сейчас в школе развивается 11 видов спорта.