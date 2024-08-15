Партию гуманитарной помощи отправили из Богородского округа в Курск

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Одеяла, подушки, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости доставили из Богородского городского округа для пострадавших в Курск. Одна партия гуманитарного груза отправилась 10 августа, следующая — через три дня.

Сбор ведется по инициативе Общественной палаты Богородского округа. На призыв о помощи откликнулись Комитет семей воинов Отечества, общественные объединения и представители бизнеса. Дополнительно Богородское отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области разместило информацию о сборе в домовых чатах. Так, к инициативе подключились и жители.

Силами активистов собраны и доставлены в пункты временного размещения вещи, необходимые для пострадавших в Курске: одеяла и подушки, матрасы, полотенца, средства личной гигиены, одежда и детское питание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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