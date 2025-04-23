Партийцы провели встречу с сотрудниками библиотеки в Мытищах

Вопросы сохранения исторической памяти обсудили на встрече с трудовым коллективом библиотеки имени Дмитрия Кедрина в Мытищах. Встреча стала частью масштабной областной конференции.

Первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов встретился с трудовым коллективом муниципального автономного учреждения культуры Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина. Провели встречу в рамках областной конференции «О войне написано не все: Подмосковье в период Великой Отечественной войны».

Это подчеркнуло ее значимость в контексте сохранения и популяризации знаний о героическом прошлом страны. Рассмотрели и обсудили на конференции широкий круг вопросов, связанных с изучением исторического наследия Московской области в военный период.

Участники мероприятия обсудили новые исследования, архивные находки и перспективы дальнейшей работы по изучению истории войны.

«Работа библиотеки — это не просто хранение книг, а активное участие в сохранении и передаче исторической правды», — пояснил Андрей Гореликов.

Конференцию провели при поддержке Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Московская губернская универсальная библиотека»