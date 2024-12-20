Партийцы из Лосино-Петровского провели тренировку для детей из центра семьи

Накануне Нового года активисты партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовали тренировку для детей в семейном центре «Богородский». Мероприятие провели благодаря партийному проекту «Детский спорт».

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Богородский» вместе с квалифицированным тренером на свежем воздухе выполняли физические упражнения. Комплекс специально подготовили для укрепления здоровья ребят и развития их физической выносливости. Настроение детям придавала веселая новогодняя музыка.

«Мы способствуем не только укреплению здоровья детей, но и созданию праздничного настроения в преддверии подготовки к самому волшебному и ожидаемому празднику — Новому году. Для детей которые находятся в семейном центре „Богородский“ необходимо чувствовать поддержку и сохранить настроение», — поделился куратор партийного проекта «Детский спорт» Николай Клищ.

Отметим, что программа «Детский спорт» призвана популяризировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.