Партийцы из Лосино-Петровского провели тренировку для детей из центра семьи

Накануне Нового года активисты партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовали тренировку для детей в семейном центре «Богородский». Мероприятие провели благодаря партийному проекту «Детский спорт».
Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Богородский» вместе с квалифицированным тренером на свежем воздухе выполняли физические упражнения. Комплекс специально подготовили для укрепления здоровья ребят и развития их физической выносливости. Настроение детям придавала веселая новогодняя музыка.
«Мы способствуем не только укреплению здоровья детей, но и созданию праздничного настроения в преддверии подготовки к самому волшебному и ожидаемому празднику — Новому году. Для детей которые находятся в семейном центре „Богородский“ необходимо чувствовать поддержку и сохранить настроение», — поделился куратор партийного проекта «Детский спорт» Николай Клищ.
Отметим, что программа «Детский спорт» призвана популяризировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.
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