Автозапчасти передали бойцам СВО из Балашихи

Представители партии «Единая Россия» из Балашихи отправили партию гуманитарного груза бойцам СВО из 5-го отделения мотострелковой бригады. Военным передали запчасти для автомобилей, шины и средства первой необходимости.

Доставку гумпомощи на передовую организовали депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Андрей Холод и его помощник Кирилл Холод. Вскоре груз передадут подразделениям, которые находятся под Угледаром. Сбор необходимых вещей проводят по запросам военнослужащих.

«Мы понимаем, насколько важно поддерживать наших ребят на передовой. Этот груз был собран с учетом их нужд и требований. Мы продолжаем работать над тем, чтобы такие поставки оставались регулярными, ведь это не только материальная помощь, но и моральная поддержка», — подчеркнул депутат.

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