Партийцы «Единой России» проверили капитальный ремонт театра «Фэст» в Мытищах

Капитальный ремонт театра «Фэст» в Мытищах проходит в рамках Народной программы и проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Исполнительный секретарь местного отделения Анжелика Бутенко проверила работу подрядчика.

Народная программа партии «Единая Россия» предусматривает масштабные мероприятия по развитию культуры в регионах. В перечень инициативы также входят реконструкция и модернизация учреждений.

Обновленный театр «Фэст» вскоре станет современной площадкой для проведения спектаклей, концертов и других мероприятий.

«Жители городского округа Мытищи с нетерпением ждут открытия обновленного театра „Фэст“. Они уверены, что он станет настоящим центром культурной жизни города, где каждый сможет найти что-то интересное и увлекательное», — сказала Анжелика Бутенко.

Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 года. Члены партии «Единая Россия» продолжат следить за исполнением контракта и будут информировать жителей о ходе работ.