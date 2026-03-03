Парковый забег прошел в Балашихе

В Пестовском парке прошел тематический забег, посвященный футболу, в рамках проекта «5 верст Пестовский». Это событие собрало рекордное количество участников — 225 человек, что стало лучшим показателем среди парковых забегов в России в этот день.

Забег не только стал площадкой для физической активности, но и подарил участникам возможность выиграть памятные призы и подарки. В дополнение к основному мероприятию, участники смогли принять участие в увлекательном спортивном конкурсе «Забей гол», где свои силы испытали как взрослые, так и дети. Это создало атмосферу веселья и единства, а также способствовало популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий.

Организация мероприятия стала возможной благодаря поддержке администрации городского округа Балашиха, управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью, а также «Дирекции парков». Их совместные усилия позволили создать комфортные условия для участников и зрителей, что сделало забег настоящим праздником спорта.

Традиционные старты в Пестовском парке проводятся еженедельно и давно стали важной частью спортивной жизни Балашихи. Участники преодолевают дистанцию в пять километров бегом или пешком, что позволяет каждому выбрать удобный темп и нагрузку. Это делает забеги доступными для людей с разным уровнем подготовки и физической активности.

Кроме регулярных забегов, проект «5 верст Пестовский» включает в себя тематические старты, приуроченные к государственным праздникам и значимым событиям. Эти мероприятия объединяют не только жителей Балашихи, но и представителей спортивного сообщества, сферы культуры, общественных организаций и органов местного самоуправления.