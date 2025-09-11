«Парковый кросс» пройдет в Одинцове 13 сентября

Масштабное спортивное событие ждет жителей Подмосковья в предстоящую субботу, 13 сентября. Спортивное событие пройдет в парке Раздолье Одинцовского городского округа.

Гостей праздника в парке ожидают массовые забеги, разнообразные мастер-классы, эстафеты и другие активности на свежем воздухе.

Организаторы подготовили обширную программу, рассчитанную на участников всех возрастов и с разным уровнем физической подготовки. Центральным событием станут забеги «Скорость природы». Для детей будут организованы специальные эстафеты «Чемпионы». Профессиональные атлеты проведут для всех желающих открытые тренировки.

Мероприятие организовано при официальной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а также Министерства физической культуры и спорта региона.

Общеобластное мероприятие под названием «Парковый кросс» состоится одновременно на территории более 60 парков Подмосковья.