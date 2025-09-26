Парковую зону обустроят в сквере станции «Отдых»

В округе активно продолжаются работы по комплексному благоустройству сквера, расположенного у железнодорожной станции «Отдых». В настоящее время основные усилия рабочих сосредоточены на подготовке основания для будущих тротуаров и газона.

Специалисты активно работают над обустройством пешеходных дорожек. На данный момент завершен этап укатки щебня, создающего основу для тротуаров. Параллельно ведется установка бортового камня, который не только придает дорожкам эстетичный вид, но и служит для укрепления их краев, предотвращая разрушение. Следующим этапом станет укладка армированной сетки и бетонирование. Одновременно с обустройством пешеходных дорожек ведется подготовка основания для будущего газона.

С помощью бульдозера рабочие разравнивают землю, создавая ровную поверхность. Представитель подрядной организации сообщил, что монтаж электричества в сквере полностью завершен.

Завершить все работы планируется в ноябре.