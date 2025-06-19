Парковку расширили на Школьной улице в люберецком поселке Красково

В поселке Красково городского округа Люберцы вблизи домов № 2/1, № 2/2 и № 2/3 на Школьной улице увеличили количество парковочных мест. Благодаря программе комплексного благоустройства дворовых территорий там также обновили асфальтовое покрытие.

По словам сотрудников территориального управления «Малаховка-Красково», специалисты отремонтировали проезды и тротуары, поменяли бортовые камни.

«Эти изменения существенно улучшили условия передвижения по дворам. Теперь жители могут с комфортом гулять по новому асфальту, а территория выглядит более ухоженной и привлекательной», — добавили в теруправлении «Малаховка-Красково».

Помимо этого, рабочие завершают благоустройство дворов рядом с домами № 1 по улице Федянина и № 107 по улице Карла Маркса. В Малаховке работы провели вблизи домов № 56-58 на Быковском шоссе и у домов № 4-7 по улице Дачной.

Отметим, что в этом году в Люберцах приведут в порядок 30 дворовых территорий. Список адресов, где выполнят работы, опубликовали на сайте люберцы.рф.