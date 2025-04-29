Парковки в 11 городах Подмосковья станут бесплатными в майские праздники

Во время майских праздников автомобилисты смогут безвозмездно оставлять свои машины на платных парковках в 11 городах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Бесплатный режим будет действовать в праздничные дни — 1, 2, 3, 9, 10, 11, а также 12 мая. Напомним, что в Московской области парковки всегда бесплатны по воскресеньям и в официальные нерабочие дни.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать правила дорожного движения, а также оставлять личные автомобили исключительно в положенных местах, чтобы не создавать помехи другим участникам движения.