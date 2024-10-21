Паркинг с техобслуживанием и автомойкой откроют в ЖК «Люберцы» в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства многоуровневой открытой автостоянки, которая возводится в Люберцах, к северу от второго квартала. Этот объект спроектирован для размещения тысячи автомобилей жителей жилого комплекса «Люберцы».

В ходе инспекции специалисты отметили, что уровень строительной готовности превышает 20%. Работы продолжаются, и строители активно занимаются возведением конструкций надземной части. Застройщиком проекта выступает компания «Самолет Девелопмент».

Общая площадь будущего паркинга составит около 31 тысячи квадратных метров. В соответствии с проектом, здание будет девятиэтажным, а движение внутри паркинга организуют с помощью двухпутных железобетонных рамп.

На первом этаже планируют разместить коммерческие помещения, включая станцию технического обслуживания, автомойку на четыре поста и магазин непродовольственных товаров. Ожидается, что завершение строительства состоится в третьем квартале 2025 года.