Паркинг на 479 мест построят в деревне Юрлово

Фото: ООО «АСК Эсфоэс Архитектс»

Паркинг с узором на фасадах построят в деревне Юрлово под Химками. Он будет рассчитан на 479 мест.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь здания составит около 13 тысяч квадратных метров. Начало строительства запланировали на третий квартал 2025 года.

Фасад паркинга оформят абстрактным узором из металлоконструкций. Рисунок напомнит птичье гнездо благодаря множеству хаотично пересекающихся линий. Внутри создадут цветных акценты: входы выделят ярко-желтыми деталями, которые также помогут жителям сориентироваться. Желтый рисунок в стиле хай-тек также появится на кровле здания.

"По проекту на территории многоуровневого паркинга проведут комплексное благоустройство с озеленением и высадкой деревьев, а также установят скамейки и уличные фонари", - добавили в ведомстве.

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