Парки Воскресенска открыли зимний сезон

Любимые парки жителей Воскресенска официально открыли зимний сезон. Здесь по-прежнему красиво и весело, только теперь аллеи заиграли огнями от зимних декораций.
Дети и взрослые 1 декабря пришли в Москворецкий парк, где для них приготовили настоящий праздник. Показывали представления, угощали горячим чаем с баранками и открыли почту Деда Мороза.
Праздничная иллюминация, теплая атмосфера самого волшебного праздника в году подарили гостям парка новогоднее настроение. Местные жители оценили, что им есть куда прийти и весело провести время.
Духовой оркестр дедов Морозов на сцене парка усадьбы Кривякино исполняли нетленные зимние хиты, под ритмы которых зажигали и взрослые, и дети. Ярмарка мастеров, фотозоны, ростовые куклы и воздушные шары создавали атмосферу праздника и волшебства.
Веселые игры и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой никого не оставили равнодушными. Праздничную нарядную елку зажигали, как обычно, дружно и хором. Замерзнуть в этот вечер было невозможно. Люди согревались бесплатным чаем, теплом очага и фаер-шоу от творческого коллектива из Коломны.