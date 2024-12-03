Парки Воскресенска открыли зимний сезон

Любимые парки жителей Воскресенска официально открыли зимний сезон. Здесь по-прежнему красиво и весело, только теперь аллеи заиграли огнями от зимних декораций.

Дети и взрослые 1 декабря пришли в Москворецкий парк, где для них приготовили настоящий праздник. Показывали представления, угощали горячим чаем с баранками и открыли почту Деда Мороза.

Праздничная иллюминация, теплая атмосфера самого волшебного праздника в году подарили гостям парка новогоднее настроение. Местные жители оценили, что им есть куда прийти и весело провести время.