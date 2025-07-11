Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю

С 14 по 20 июля в парках Воскресенска организуют десятки различных мероприятий. Жители смогут поучаствовать в творческих, спортивных и развлекательных событиях.

Игры в шашки, тематические программы, мечевой бой, занятия по рубке шашкой проведут в парке усадьбы Кривякино. Также будут работать творческие мастерские и выездной читальный зал.

Для взрослых и детей старше 12 лет организуют экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов». На них нужно предварительно записаться.

Кроме того, в парке пройдут интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Также нужна предварительная запись по телефону: +7 (985) 698-68-81.

Детская познавательная и игровая программа состоятся в парке «Москворецкий» во вторник. В среду для детей проведут зарядку и спортивные игры.

Участники программы «Активное долголетие» смогут принять участие в занятии скандинавской ходьбой и ретро-танцах в четверг.