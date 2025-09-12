Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 15 по 21 сентября там пройдут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет проведут познавательные беседы. В павильоне около фонтана и на главной площади будут работать творческие мастерские. На главное площади также состоятся игровые и концертные программы для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта. Участников проекта «Активное долголетие» приглашают присоединиться к занятиям по северной ходьбе.