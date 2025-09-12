Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске
Фото: Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске/Медиасток.рф

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 15 по 21 сентября там пройдут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет проведут познавательные беседы. В павильоне около фонтана и на главной площади будут работать творческие мастерские. На главное площади также состоятся игровые и концертные программы для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта. Участников проекта «Активное долголетие» приглашают присоединиться к занятиям по северной ходьбе.

В парке «Москворецкий» во вторник, 16 сентября, пройдет игровая программа для детей, а в среду, 17 сентября, «Веселая зарядка» и спортивная программа. В этот день будет работать выездной читальный зал «Аллея читающих людей».

В четверг, 18 сентября, состоятся мастер-класс и вечер «Ретро-танцы» для любителей активного образа жизни и участников  программы «Активное
долголетие».

