Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 8 по 14 сентября там пройдут разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

В парке «Москворецкий» во вторник, 9 сентября, для юных посетителей проведут игровую программу. А в среду, 10 сентября, состоится «Веселая зарядка» и спортивные активности для детей. В этот день будет работать выездной читальный зал «Аллея читающих людей» для всех желающих. В четверг, 11 сентября, парк приглашает на мастер-класс, а участников программы «Активное долголетие» ждут на вечере «Ретро-танцы».

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести проведут познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади. Также будут организованы игровые и концертные программы на главной площади для всех желающих. Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой проведут около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска также приглашают на экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов» и интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. На них можно записаться по телефону: +7 (985) 698-68-81.