Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 6 по 12 октября там пройдут развлекательные и спортивные бесплатные мероприятия.

В парке «Москворецкий» во вторник, 7 октября, состоится игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры. В среду, 8 октября, юных посетителей парка приглашают на «Веселую зарядку». В четверг, 9 октября, пройдут состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет проведут познавательные беседы. Творческие мастерские будут работать в павильоне около фонтана, а для всех желающих организованы концертные программы на главной площади. Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска также приглашают на экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81.