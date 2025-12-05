Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Развлекательные и спортивные события пройдут в парках Воскресенска с 8 по 14 декабря. Также организуют мероприятия, приуроченные к Новому году.

Беседы, мастерские, игровые программы и концерты состоятся на главной площади в парке усадьбы Кривякино. Также около лабиринта проведут занятия по рубке шашкой.

Все желающие смогут присоединиться к экскурсиям «Жемчужина Воскресенска», «А мы к вам музей привезли!». Кроме того, проведут интерактивные программы для жителей и гостей округа старше шести лет: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие.

Игровую программу, настольные игры и зарядку проведут в парке «Москворецкий». Также здесь организуют мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?». Все желающие смогут позаниматься северной ходьбой.

Отметим, что в парках округа открыта Почта Деда Мороза. Можно отправить письмо главному волшебнику до конца декабря.