Парки в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю

Творческие и спортивные мероприятия можно будет посетить с 3 по 9 февраля в парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Все они пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Для детей подготовили программы «Веселые старты», «Айс-класс» и «Цветовой ярмарке», а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и занятия по шахматам. Для тех, кто любит проводить время более активно, проведут традиционный забег «ParkRun». Сбор пройдет у стадиона «Металлург».

«На этой неделе в парке насыщенная развлекательная программа. Отличная возможность для детей и взрослых провести время весело и с пользой, а также приобщиться к творчеству и спорту», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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