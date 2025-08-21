Парки в Павловском Посаде опубликовали афишу мероприятий на выходные

Программу праздничных мероприятий ко Дню государственного флага подготовили парки в Павловском Посаде. Для гостей проведут розыгрыш подарков, мастер-классы и другие активности.

В городском парке в 15:00 покажут патриотические фильмы, в 15:20 начнется лекторий «Вехи истории». В 16:00 стартует мастер-класс «Символ России». Также весь день будут работать фотозоны, а в 17:00 раздадут ленточки «Триколор». В 17:30 колонна с флагами отправится в торжественное шествие. В конце пройдет концерт от группы «Ариден».

В парке «Дубрава» в 13:00 организуют занятие по йоге, а в 16:00 для детей пройдет программа «Каникулы в парке» возле павильона «Активное долголетие».

В воскресенье в парке «Дубрава» в 16:00 запланировано мероприятие в пиратском стиле. Гости поучаствуют в мастер-классах и пройдут испытания, самому яркому вручат приз за пиратский костюм.