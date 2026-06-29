Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

С 29 июня по 5 июля в трех парках городского округа Серпухов пройдут 26 системных мероприятий. Гостей ждут скандинавская ходьба, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки и занятия с гирями от клуба «Фортис-Серпухов».

Развлекательные программы подготовили в парке имени Олега Степанова, в парке Питомник и Принарском парке. Для всех желающих запланированы бесплатные активности на свежем воздухе.

Каждый местный житель и гость муниципалитета найдет занятие по душе. Любители спорта смогут принять участие в тренировках по игре в петанк, люди, которые любят творческие активности, — поучаствовать в мастер-классах, а семьи с детьми — весело провести время на игровых программах.

Актуальная информация публикуется на официальных ресурсах муниципального автономного учреждения культуры «Парки Серпухова».