Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю
Жителей и гостей Серпухова приглашают на еженедельные мероприятия в городских парках. С 27 апреля по 3 мая в парке имени Олега Степанова пройдут скандинавская ходьба, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по игре в петанк, занятия с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие активности.
30 апреля в парке имени Олега Степанова состоятся тематические мероприятия, посвященные Дню малочисленных народов Российской Федерации. В 17:00 откроется фотовыставка «Народы России», в 17:30 начнется мастер-класс «Символы России», а в 18:00 — игровая программа «Игры народов России».
1 мая в парке имени Олега Степанова, парке Питомник и парке Принарский пройдет общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу: фотозоны, фотовыставки, мастер-классы, игровые программы, арт-стрит, открытие парковых аттракционов, лектории, настольные игры и детскую дискотеку.