Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на эту неделю

События на любой вкус проведут в парках Серпухова с 4 по 10 августа. Для жителей организуют развлекательные, культурные и спортивные активности.

Гости парков смогут поучаствовать в мастер-классе от фаер-клуба «Феникс». Приглашают жителей старше шести лет.

Также можно будет заняться общей физической подготовкой, побывать на тренировке от цирковой студии «Флик-фляк». Танцевальное занятие проведет «Релеве».

Кроме того, состоится мастер-класс по историческому фехтованию. Игровые программы организуют в парке в пятницу, субботу и воскресенье.

Для детей проведут интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее мы рассказывали о том, что гонки с участием известных блогеров прошли в Серпухове. Комментаторами стали известный сценарист и актер Артем Калайджян и популярный блогер Карен Макарен.