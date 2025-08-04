Гонки с участием известных блогеров прошли в Серпухове

Зрелищный турнир провели в Серпухове. Комментаторами стали известный сценарист и актер Артем Калайджян и популярный блогер Карен Макарен.

Зрителями мероприятия стали сотни жителей и гостей городского округа. Каждый заезд трека «Рольф арены» был напряженным. На событии побывал глава муниципалитета с семьей.

«Организаторы и участники выражают благодарность всем, кто принял участие в этом масштабном событии. Гонки стали не просто состязанием, а настоящим праздником скорости, мастерства и зрелищности, подарившим зрителям и спортсменам незабываемые эмоции», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее мы рассказывали о том, что музыкальный фестиваль под открытым небом прошел в Серпухове. Его цель — соединить историческую ценность архитектуры XVIII века с современной культурой.