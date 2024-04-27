Парки Подмосковья обработали от клещей | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:48 Парки Подмосковья обработали от клещей Министерство благоустройства Московской области

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Работы по акарицидной обработке парков Московкой области завершились 26 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В нашем регионе 194 парка культуры и отдыха и для нас важно не только благоустраивать их, но и делать безопасными для всех жителей и гостей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Влажную дезинсекцию провели по всей территории парков. Обработали траву, деревья и кустарники.

В среднем акарициды работают в течение полутора месяцев. Спустя это время, в парках запланирована повторная обработка от клещей.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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