Парки Подмосковья обработали от клещей | 360°

27 апреля 2024, 15:48
Парки Подмосковья обработали от клещей
Работы по акарицидной обработке парков Московкой области завершились 26 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«В нашем регионе 194 парка культуры и отдыха и для нас важно не только благоустраивать их, но и делать безопасными для всех жителей и гостей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Влажную дезинсекцию провели по всей территории парков. Обработали траву, деревья и кустарники.
В среднем акарициды работают в течение полутора месяцев. Спустя это время, в парках запланирована повторная обработка от клещей.
27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.
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