Парки Павловского Посада опубликовали афишу мероприятий на неделю

В парках Павловского Посада запланированы различные мероприятия на этой неделе. Например, в воскресенье жители муниципалитета отметят День молодежи, где хедлайнером станет исполнитель Кравц.

В Парке культуры и отдыха на улице Кирова пройдут настольные игры для всей семьи в четверг в 15:00. В субботу состоится акция «Проверь здоровье в парке». Жители смогут с 9:00 пройти обследование и получить консультации у медиков. Отметим, парки уже третий год сотрудничают с медицинскими работниками, чтобы сделать помощь для жителей Павловского Посада доступнее.

В воскресенье пройдет празднование Дня молодежи. Открытие мероприятия запланировано на 16:00, с 16:30 начнутся мастер-классы, в 18:00 — концерт хедлайнера Кравца, а в 19:00 — выступления «Pruts» и «Tiny Thills».

В парке «Дубрава» 6 июля пройдет фестиваль «Огонь любви и росы». Есть уникальная возможность стать участником театрального действия — роли все еще распределяются. Тем временем, 26 июня пройдет театральная студия «Большая сцена» в 19:00, а 27 июня в 19:00 — концерт группы «Карась».