Парки Павловского Посада очистили от снега

Министерство благоустройства Московской области предоставило отчет о ходе зимнего содержания общественных пространств. Особое внимание уделяется городскому округу Павловский Посад, где дорожные и коммунальные службы ликвидировали более тысячи кубических метров снежных навалов.

Работы ведутся в рамках единого регионального стандарта содержания парковых территорий. Снегоуборочные мероприятия охватывают пять ключевых рекреационных зон округа: городской парк в Электрогорске, Центральный Парк культуры и отдыха, парк Победы, сквер «Дубрава» и парковая зона в Меленках.

В ежедневной расчистке задействовано свыше 15 единиц специализированной техники и мобильные бригады численностью более 20 человек. Министерство подчеркивает строгое соблюдение регламента: первоочередному освобождению от снега подлежат входные группы, центральные аллеи и парковочные пространства. Это позволяет обеспечить доступ жителям в парк сразу после окончания осадков.

На втором этапе специалисты приступают к очистке второстепенных пешеходных маршрутов, а также игровых и спортивных зон. Для предотвращения скользкости все покрытия проходят обработку сертифицированными противогололедными реагентами.