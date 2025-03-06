Парки Одинцовского округа подготовили праздничную программу в выходные

Подготовка к празднованию Международного женского дня в Одинцовском округе идет полным ходом. Организаторы разработали богатую программу для всех желающих. Так, в городских парках ожидаются разнообразные мероприятия, направленные на активное участие и радостные эмоции как для дам, так и для их близких и друзей.

Все мероприятия начнутся 8 марта в 12:00. Например, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха подготовил насыщенную программу: мастер-классы по макияжу и стилю, лекции о женственности и личном бренде, вдохновляющая беседа с двукратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. А для детей также запланировали игры с аниматорами и просмотр мультфильмов.

Парк Раздолье и Городской парк Звенигорода также предложат развлечения на любой вкус и мастер-классы. Интерактивная викторина и мастер-класс «Подарок маме» покажут в парке Захарово. А в завершение намечено «Шляпное дефиле» с очаровательными участницами и их костюмами.

Центральная площадь в свою очередь подготовила бесплатный мастер-класс по раскрашиванию гипсовых цветов, который пройдет в кафе «Пирс». Это отличная возможность для детей проявить свои творческие способности и порадовать родителей.

Напомним, что в течение первой недели марта также продолжаются открытые тренировки в парке Героев 1812 года и Городском парке Звенигорода, где можно поддерживать физическую форму на свежем воздухе.