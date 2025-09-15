Парки Лосино-Петровского опубликовали афишу мероприятий на неделю

В Лосино-Петровском парке пройдет спортивное мероприятие «Осенний забег» 19 сентября. Анимационная программа состоится 18 сентября в 17:00, веселые старты — в тот же день в 17:30, настольные игры — в 18:00.

«Осенний забег» проведут 19 сентября. Перед стартом для гостей организуют разминку, зону с горячим чаем, спортивную программу и мастер-класс по легкой атлетике.

Занятие по спортивно-бальным танцам пройдет 20 сентября, анимационная программа — 21 сентября в 15:00, спортивная программа — в тот же день в 15:30, а настольные игры — в 16:00.

Вход на все мероприятия свободный.