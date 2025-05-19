Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей города приглашают провести досуг в парках. С 19 по 25 мая там пройдут разнообразные бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха посетителей ждут творческие мастер-классы и настольные игры. Любителей спорта приглашают на занятия настольным теннисом, спортивные эстафеты, скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой и забег «Пять верст». В парке также состоятся детская дискотека и ретро-программа для старшего поколения «Молоды душою».

20 и 23 мая в Лобненском лесопарке пройдут мастер-класс, физкультминутка, настольные игры и занятия с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

В парке «Река времени» 20 и 21 мая состоятся «Веселые старты», квест и физкульт-минутка, викторины и анимационная программа.

Для гостей парка «Киово» 23 мая проведут квест «Мафия», «Веселые старты», мастер-класс и физкульт минутку. 25 мая состоятся детская дискотека и викторина.